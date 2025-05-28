Разработан препарат, продлевающий жизнь на 30%

Ученые из Института биологии старения Макса Планка и Университетского колледжа Лондона показали, что комбинация двух противоопухолевых препаратов — рапамицина и траметиниба — значительно продлевает жизнь мышам и улучшает их здоровье в старости. Результаты исследования открывают перспективу использования этих лекарств для продления активного долголетия у людей. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

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Отдельно рапамицин продлевает жизнь на 15–20%, траметиниб — на 5–10%. Но вместе они увеличивают продолжительность жизни примерно на 30%, что указывает на синергетический эффект, превосходящий простое сложение результатов.

Более того, у стареющих мышей, получавших комбинированную терапию, наблюдалось значительное снижение хронического воспаления в тканях и мозге, отсроченное развитие рака и отсутствие дополнительных побочных эффектов по сравнению с применением препаратов по отдельности.

Рапамицин и траметиниб воздействуют на разные участки сигнальной сети, связанной со старением. Анализ экспрессии генов показал, что комбинация препаратов меняет активность генов иначе, чем каждый препарат по отдельности. Это говорит о наличии новых, уникальных механизмов, возникающих только при совместном применении.

Оба препарата уже одобрены для лечения рака. Особенно интересен траметиниб: ранее его способность продлевать жизнь подтверждалась лишь в опытах на мухах, но теперь это впервые доказано на млекопитающих.

В дальнейшем исследователи планируют определить оптимальную дозировку и способ введения траметиниба, а также протестировать комбинацию в клинических испытаниях с участием людей.

Профессор Линда Партридж, соавтор проекта, подчеркнула: