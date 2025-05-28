Создан пептид, который борется с вирусами и восстанавливает ткани

Исследователи из Корейского института науки и технологий под руководством доктора Хан Хен Сопа, доктора Сон Дэ Гына и доктора Квона О Сынга сообщили о разработке уникального терапевтического вещества на основе природного пептида. Новый пептид демонстрирует мощные противовирусные свойства и одновременно способствует регенерации тканей. Работа опубликована в журнале Bioactive Materials (BioMaterials).

После пандемии COVID-19 интерес к противовирусным препаратам вырос во всем мире. На фоне стремительного развития пептидных лекарств, все большее внимание привлекают терапевтические пептиды, полученные из природных источников. Особенно перспективными считаются пептидные метаболиты — вещества, возникающие при расщеплении природных белков в организме.

Открытие касается пептидного метаболита Ac-Tβ1-17, образующегося при расщеплении белка тимозина β4, который естественным образом присутствует в организме человека. Этот метаболит подавляет ключевой фермент вируса COVID-19 более чем на 85%, что говорит о его высокой антивирусной активности.

В лабораторных экспериментах с человеческими сосудистыми клетками пептид также активировал жизненно важные процессы для восстановления: рост клеток, заживление ран, формирование сосудов и нейтрализацию активных форм кислорода.

Один пептид при этом может выполнять сразу две функции — защищать организм от вирусов и восстанавливать поврежденные ткани. Это открывает новые горизонты в лечении болезней, преодолевая ограничения традиционных препаратов.