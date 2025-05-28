В России научились предсказывать поведение клеток при ранах и раке

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали математическую модель, позволяющую детально изучить процесс перестройки клеток эпителиальной ткани при механических повреждениях и онкологических заболеваниях. Разработка открывает новые возможности для изучения заживления ран и механизмов метастазирования, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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Эпителиальная ткань обладает уникальной способностью к переупаковке — процессу, при котором клетки изменяют форму и положение, сохраняя при этом прочные связи между собой. Механизм обеспечивает быстрое восстановление тканей после повреждений, но при онкологических заболеваниях дает сбой, приводя к бесконтрольному делению клеток и образованию метастазов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году зарегистрировано 20 млн новых случаев рака, а к 2050 году эта цифра может достичь 35 млн.

Новая модель, в отличие от существующих аналогов, учитывает изменение формы клеток, химические сигналы между ними и различия в типах тканей. Она основана на усовершенствованной вершинной модели, где клетки представлены как многоугольники, реагирующие на механические и химические воздействия.

Важным результатом исследования стало определение оптимального значения интеркаляции (dint = 0,40), при котором ткань демонстрирует максимально устойчивое поведение, характерное для здорового организма.

Разработанная программа уже прошла апробацию на клинических данных и может применяться для прогнозирования клеточных реакций при хирургических вмешательствах, использовании протезов или развитии опухолевых процессов.