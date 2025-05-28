Вы могли заметить, что с возрастом у людей становятся больше уши и нос. Это не миф. По наблюдениям ученых, каждый год они увеличиваются примерно на 0,22 миллиметра – а за 5 лет это уже целый миллиметр.

Почему так происходит – точного ответа пока нет, но есть две основные теории.

Первая связана с тем, что нос и уши состоят из хрящевой ткани, которая, в отличие от костей, не окостеневает и сохраняет способность к незначительному росту на протяжении всей жизни.

А вторая теория объясняет все гравитацией – якобы под ее действием ткани со временем немного вытягиваются вниз, создавая эффект увеличения.

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Так или иначе, процесс этот естественный и происходит у всех. Так что не пугайтесь – до размеров слона никто не дорастет.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-невролог Машкина Ксения.