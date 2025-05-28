Ученые предупредили об опасности для мозга микроинсультов

Согласно результатам новых научных работ, микроинсульты (транзиторные ишемические атаки) в итоге могут привести к такому же резкому снижению когнитивных функций, как и полноценный инсульт. Это обнаружили специалисты из Университета Алабамы-Бирмингема и Университета Цинциннати.

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Исследователи выявили ещё одну причину, по которой нужно серьёзно относиться даже к микроинсультам. Новая работа, опубликованная в журнале JAMA Neurology, показала: в течение пяти лет результаты людей по когнитивным тестам после транзиторной ишемической атаки (микроинсульта) падают так же резко, как и у людей после полноценного инсульта.

Недавнее исследование продемонстрировало, что даже если симптомы микроинсульта проходят быстро (обычно в течение 15 минут или часа), всё равно у людей в более позднем возрасте ухудшаются когнитивные способности. Это, вероятно, может привести и к деменции.

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В рамках новой работы учёные проанализировали данные более 30 000 участников. Всего отслеживались три группы взрослых в возрасте 45 лет и старше без истории инсульта или микроинсульта.

Сразу после микроинсульта у людей не было снижения когнитивных способностей. Но спустя пять лет ситуация оказалась иной. Люди, пережившие транзиторные ишемические атаки, обладали лучшими когнитивными способностями, чем те, кто перенёс инсульт. Однако всё равно когнитивное снижение было, причём происходило оно с той же скоростью, что и у людей, перенёсших полноценный инсульт.

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