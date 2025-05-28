Выяснено, почему сладкие напитки опаснее, чем пища

Сахар из газировки, энергетиков и фруктовых соков повышает риск развития диабета второго типа сильнее, чем сахар из продуктов. К такому выводу пришли исследователи Университета Бригама Янга (BYU). Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

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Ученые проанализировали данные о питании более полумиллиона человек из разных стран мира и установили: тип и источник сахара играют куда более важную роль, чем считалось ранее.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже одна порция подслащенного напитка объемом 350 мл в день увеличивает риск развития диабета на 25%. Даже натуральные фруктовые соки, включая 100% сок, нектары и сокосодержащие напитки, оказались не столь безвредны: ежедневное потребление одной порции в 240 мл повышало риск заболевания на 5%.

Исследователи подчеркивают: речь идет о относительном риске, а не об абсолютных цифрах. Так, если исходный риск диабета у человека составляет 10%, четыре стакана газировки в день могут увеличить его примерно до 20%.

Ученые предполагают, что причина — в метаболической нагрузке на печень, которую создают изолированные сахара из напитков. Они быстро всасываются, вызывая резкий скачок глюкозы и провоцируя накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности.

В то же время сахар, содержащийся в продуктах с высокой питательной ценностью — цельных фруктах, молочных продуктах, цельных зернах — такого эффекта не вызывает. Эти «встроенные» сахара поступают в организм вместе с клетчаткой, белками, жирами и другими нутриентами, замедляющими усвоение и уменьшающими гликемическую нагрузку.