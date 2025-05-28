Как секс может улучшить качество сна

Австралийские ученые из Центрального университета Квинсленда впервые за 30 лет получили объективные доказательства того, что сексуальная активность улучшает сон. Результаты работы опубликованы в научном журнале Sleep Health.

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В эксперименте участвовали семь пар здоровых мужчин и женщин. В течение 11 ночей они носили специальные устройства, фиксирующие активность мозга во сне.

Результаты показали, что после сексуальной активности с оргазмом эффективность сна повышалась с 91,5 до 93,4%, а время ночных бодрствований сокращалось в среднем на семь минут.

Интересно, что участники субъективно не ощущали разницы в качестве сна — улучшения фиксировались только приборами. Однако после секса с партнером они отмечали повышенную мотивацию и бодрость на следующий день.

Ученые связывают этот эффект с гормональными изменениями: после оргазма выделяются окситоцин и пролактин, которые снижают стресс и способствуют расслаблению. Также обнаружилось, что просто совместный сон (без секса) синхронизирует фазы быстрого сна у партнеров.

Хотя исследование проводилось на небольшой выборке, его результаты открывают перспективы для новых подходов к лечению нарушений сна. Авторы работы подчеркивают, что это полностью натуральный и доступный способ улучшить качество отдыха.