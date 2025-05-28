Когда начнут применять новую российскую вакцину от туберкулеза

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи планируют завершить клиническое исследование новой вакцины от туберкулеза "ГамТБвак" в октябре 2026 года и рассчитывают в случае успеха испытаний получить разрешение на ее применение в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин.

"[Клиническое] исследование продолжается до осени следующего года. Фактически пациент, который поступил в исследование самым последним, данные по нему будут получены осенью, в октябре 2026 года, и, соответственно, отработаны, и подготовлен отчет по третьей фазе клинических исследований, подготовлены документы под регистрацию препарата", - рассказал Гущин.

По его словам, если полученные данные будут убедительными, то ученые надеются получить разрешение на применение вакцины в 2027 году, а также впоследствии включить вакцину в календарь прививок.

Противотуберкулезную вакцину "ГамТБвак", разработанную Центром им. Гамалеи, предполагается использовать для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Минздрав выдал разрешение на проведение исследования в середине июня 2021 года.

Как отмечал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, третья стадия клинических испытаний новой разработки от туберкулеза проходит примерно в 50 центрах РФ, фактически в ней участвуют 2,5 тыс. испытуемых.