Выяснено, какая работа на кухне повышает риск слабоумия

Учёные обнаружили, что мытьё пластиковой посуды в посудомоечной машине может способствовать выделению опасных микрочастиц пластика, которые повышают риск развития деменции и других серьёзных заболеваний.

© Чемпионат.com

Исследование показало, что за один цикл мойки в посудомоечной машине пластиковые тарелки, контейнеры и столовые приборы выделяют до миллиона микрочастиц. Эти частицы настолько малы, что способны преодолевать биологические барьеры, включая гематоэнцефалический, что увеличивает вероятность их негативного воздействия на мозг.

Помимо деменции, микропластик связывают с риском развития рака, болезней сердца и нарушений репродуктивной функции. По подсчётам учёных, за год в организме может накапливаться до 6 мг микропластика — примерно четверть рисового зерна.

Основной причиной выделения частиц является высокая температура в посудомоечной машине, а также химические и абразивные воздействия.