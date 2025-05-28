Влияет ли порядок приема пищи на успехи в похудении

В стремлении найти простые способы улучшить пищевые привычки ученые из Японии выяснили: не столько важно, в каком порядке вы едите, сколько — что именно на вашей тарелке. Традиционные обеды способствуют более медленному и осознанному приему пищи, чем фастфуд вроде пиццы, даже без дополнительных усилий со стороны человека. Работа опубликована в журнале Nutrients.

© Газета.Ru

«Мы давно знаем, что медленное питание помогает контролировать вес, — отметил профессор Иидзука. — Но многим трудно внедрить это в повседневную жизнь. Наше исследование показывает: просто выбрав домашний обед вместо пиццы, можно замедлить процесс приема пищи и начать питаться осознаннее».

В исследовании участвовал 41 взрослый человек, которые ели три тестовых блюда: пиццу, обед с овощами в начале трапезы и обед с овощами в конце. С помощью сенсоров и видеонаблюдения ученые фиксировали продолжительность еды, количество жевательных движений и темп жевания.

Пиццу ели быстрее и с меньшим количеством жеваний, вне зависимости от порядка употребления овощей. А вот обед— за счет использования палочек и разделения еды на компоненты — требовал больше времени и усилий на пережевывание. При этом общее количество укусов почти не различалось, а темп жевания менялся незначительно.

Интересно, что мужчины ели быстрее и жевали меньше, чем женщины, а люди постарше ели быстрее молодежи, возможно, из-за изменений в состоянии зубов. Однако индекс массы тела не был связан со скоростью еды, что разрушает популярный стереотип. Скорее наоборот: люди с лишним весом, по словам ученых, просто чаще выбирают быструю в употреблении пищу вроде пиццы.

«Ключевой фактор — это подача, — пояснил Иидзука. — Пиццу можно схватить рукой и съесть быстро. А обед нужно есть по частям— это замедляет трапезу и дает сигнал сытости раньше».

Учитывая, что ритм жевания регулируется мозгом и сложно поддается изменению, выбор пищи, требующей большего числа жеваний, может стать простым способом формирования здоровых привычек.

Такой подход может стать эффективным и доступным инструментом в борьбе с ожирением — без давления, подсчета калорий или строгих запретов.