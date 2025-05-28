Дешевый препарат от ВИЧ оказался эффективен против диабетической слепоты

Пероральный препарат ламивудин, десятилетиями используемый для терапии ВИЧ, может значительно улучшать зрение у пациентов с диабетическим макулярным отеком (ДМО) — серьезным осложнением диабета, приводящим к слепоте. К такому выводу пришли американские ученые из Виргинского университета (UVA). Об открытии сообщает на официальном сайте научного учреждения.

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Диабетический макулярный отек развивается примерно у 7% пациентов с диабетом и характеризуется накоплением жидкости в сетчатке.

В ходе исследования 24 пациента с ДМО случайным образом получали либо ламивудин, либо плацебо в сочетании со стандартными инъекциями бевацизумаба. Уже через четыре недели группа, принимавшая ламивудин, продемонстрировала улучшение зрения на 9,8 букв (примерно две строки офтальмологической таблицы), тогда как в группе плацебо зрение ухудшилось на 1,8 буквы.

«Эффект ламивудина был заметен еще до начала инъекционной терапии. Через восемь недель разница стала еще более выраженной: улучшение на 16,9 буквы против 5,3 в контрольной группе», — отметил доктор Джаякришна Амбати, руководитель исследования из UVA Health.

Современное лечение ДМО требует регулярных (часто ежемесячных) инъекций препаратов непосредственно в глаз, что создает значительную финансовую нагрузку — стоимость такой терапии может достигать $2000 в месяц. Ламивудин же стоит около $20 за месячный курс и принимается перорально, что особенно важно для пациентов в регионах с ограниченным доступом к специализированной офтальмологической помощи.

Ученые предполагают, что положительный эффект ламивудина связан с его способностью блокировать инфламмасомы — компоненты иммунной системы, которые играют ключевую роль в развитии ДМО.

Исследователи уже разработали модифицированную версию препарата под названием K9, которая сохраняет терапевтические свойства, но минимизирует потенциальные побочные эффекты. В ближайшее время планируются масштабные клинические испытания как ламивудина, так и K9.