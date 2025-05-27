Исследование показало, на что способен мутировавший птичий грипп

Глобальный анализ выявил тревожную тенденцию: вирусы птичьего гриппа H5 претерпевают эволюцию и охватывают всё большее разнообразие видов, включая крупный рогатый скот. Эксперты настоятельно призывают к скоординированным мерам, чтобы предотвратить развитие следующей пандемии.

© unsplash

С момента своего появления в 1996 году, линия вирусов Gs/Gd с гемагглютинином H5, включающая H5N1 и другие вариации H5Nx, стала причиной масштабных вспышек среди животных и случаев заражения людей. Вирус распространился по всем континентам, достигнув даже Антарктиды.

В исследовании, опубликованном в Nature Reviews Microbiology, ученые из Нидерландов провели анализ эволюции, распространения и потенциальных рисков этого адаптирующегося вируса. Они подчеркнули, что вирусы гриппа А уже провоцировали несколько пандемий среди людей и многочисленные вспышки среди животных. Особенно опасными являются высоковирулентные штаммы H5 и H7, способные вызывать тяжелые заболевания и летальный исход у домашней птицы.

Линия Gs/Gd возникла в результате смешения различных птичьих вирусов и впоследствии разделилась на множество подтипов. Она поражает широкий спектр птиц и млекопитающих, включая тигров, морских львов, норок и, совсем недавно, молочный скот в США. Там вирус распространяется среди коров через заражённое оборудование и перемещение животных между фермами.

Ученые изучили механизмы изменения вируса посредством реассортации – обмена генетическим материалом между вирусами внутри одного хозяина – и его адаптации к новым видам, включая человека. Вирус приобрел способность более эффективно связываться с клетками млекопитающих и обходить иммунную систему.

С 1997 года было зарегистрировано свыше 1000 случаев заражения людей штаммами Gs/Gd, около половины из которых привели к смерти. В большинстве случаев инфицированные контактировали с больной домашней птицей, однако случаи заражения работников молочных ферм свидетельствуют о новых путях передачи. Передача вируса от человека к человеку пока не получила широкого распространения, но лёгкие формы инфекции могут оставаться незамеченными, что создаёт потенциальную угрозу пандемии.

Вирус также оказывает негативное воздействие на дикую природу, вызывая массовую гибель морских млекопитающих и птиц. Передача вируса внутри популяций норок и морских львов на фермах указывает на его способность становиться более заразным среди млекопитающих.

Ученые отмечают ограниченность методов борьбы с вирусом в дикой природе, предлагая такие меры, как удаление трупов животных и вакцинация наиболее уязвимых видов.

Авторы исследования подчёркивают важность концепции «Единое здоровье», объединяющей заботу о здоровье животных, людей и окружающей среды. Для предотвращения новых вспышек необходимы усиленный мониторинг, разработка новых вакцин, международная координация и совместные усилия в области здравоохранения человека и животных.

Таким образом, вирус птичьего гриппа H5 остаётся серьёзной угрозой для здоровья и экосистем во всем мире, требующей согласованных действий для снижения риска возможной пандемии, сообщает Planet Today.