Исследование доказало опасность грудных имплантов

Женщины с грудными имплантатами могут получать ложные результаты при обследовании сердца
Уже более полувека силиконовые грудные имплантаты являются распространенным способом решения эстетических проблем. Известно много исследований, выявляющих их потенциальные риски для здоровья, но многие вопросы остаются дискутабельными из-за неубедительных доказательств. В новом исследовании ученые связали грудные имплантаты с рисками развития сердечных патологий.
Есть данные, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) у женщин имеет более плохой краткосрочный и долгосрочный прогноз, чем у мужчин, и остается одной из основных причин смертности. Клиническая картина и диагностика у женщин могут быть более сложными из-за меньшей выраженности классических симптомов стенокардии и более низкой эффективности стресс-тестирования. Кроме того, у женщин с признаками патологии чаще встречается необструктивная ишемическая болезнь сердца, которая требует дополнительных методов визуализации и терапии, – рассказывает Medscape.
Грудные имплантаты могут стать проблемой при проведении диагностических процедур. Распространенные методы выявления гемодинамически значимой ИБС включают определение перфузии миокарда с использованием однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Также для оценки структур и функций сердца обычно применятся эхокардиография, а для оценки коронарной ишемии – cтресс-эхокардиография.
По словам ученых, силиконовые или солевые грудные имплантаты могут значительно увеличить артефакты затухания во время эхокардиографии и ОФЭКТ-визуализации, что приводит к ложноположительным результатам в этой группе пациентов.
Исследователи выдвинули гипотезу, что у женщин с грудными имплантатами чаще наблюдаются положительные результаты кардиологических тестов и коронарной ангиографии, что связано с более низкими показателями чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), чем у женщин без имплантатов. В работе учитывались данные 1 871 335 женщин в возрасте от 18 лет и старше, которые прошли коронарографию, 865 020 из них перенесли ЧКВ.
В группе пациентов с грудными имплантатами отмечался значительно более высокий уровень отклонений от нормы в результатах функциональных тестов сердца, даже после внесения поправок на возраст, этническую принадлежность, диабет, гипертонию, гиперлипидемию, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, хроническое заболевание почек, рак молочной железы и курение. У взрослых женщин с грудными имплантатами также наблюдался значительно более высокий уровень коронарной ангиографии, но более низкий уровень ЧКВ.
Грудные имплантаты существенно снижают надежность и достоверность неинвазивных кардиологических тестов при оценке ишемической оценке сердца. Женщины должны быть проинформированы о потенциальном влиянии имплантатов на результаты диагностических исследований.