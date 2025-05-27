Стало известно, что быстро приводит к развитию заболеваний сердца

В ходе нового исследования выяснилось, что три ночи ограниченного сна (около четырёх часов за ночь) приводят к изменениям в крови, связанным с более высоким риском развития болезней сердца. Опубликованы результаты были в журнале Biomarker Research.

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В рамках новой научной работы эксперты изучили воспалительные белки в крови. Эти молекулы вырабатываются организмом, когда он находится в стрессе или борется с болезнью. Если уровень этих белков длительное время остаётся высоким, могут повредиться кровеносные сосуды и повыситься риск возникновения сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии.

Участвовали в недавнем исследовании 16 здоровых молодых мужчин. Они несколько дней провели в лаборатории, где тщательно контролировалось всё: от их питания до уровня активности и воздействия света.

Испытуемые следовали двум режимам: три ночи нормального сна (8,5 часов) и три ночи ограничения сна (4,25 часа). После каждой фазы они выполняли короткую высокоинтенсивную тренировку на велосипеде.

Было обнаружено, что лишение сна привело к росту воспалительных маркеров, связанных с болезнями сердца. Также повышение уровня белков "интерлейкин-6" и BDNF, которые поддерживают здоровье мозга и сердца, оказалось менее значительным после плохого сна.

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