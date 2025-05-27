Школьник создал нейросеть для выявления болезней сетчатки у младенцев

Российский школьник «научил» ИИ определять опасное заболевание глаз у детей.

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В Новосибирском государственном университете сообщили о проекте одиннадцатиклассника Сергея Матвеева, который разработал нейросеть для диагностики ретинопатии у недоношенных детей. Эта технология анализирует снимки глазного дна и определяет заболевание с точностью 98%, что сопоставимо с профессиональными системами. Разработка позволяет врачам быстрее выявлять опасную патологию и назначать лечение, предотвращая необратимую слепоту.

Ретинопатия недоношенных поражает кровеносные сосуды сетчатки глаз у детей, родившихся раньше срока, и без своевременной помощи может привести к потере зрения. Обычно для диагностики требуется сложное оборудование и время, но нейросеть способна значительно ускорить процесс. По словам разработчика, он протестировал пять моделей на базе 20 тысяч снимков, чтобы добиться высокой точности и надёжности своей системы.

Для обучения нейросети Сергей использовал данные с медицинских платформ, где клиники публикуют запросы на создание инструментов для диагностики. Этот проект не только демонстрирует потенциал современных технологий, но и показывает, как молодые исследователи могут вносить вклад в решение сложных медицинских задач.