Разработано антитело против рака, перезагружающее иммунную систему

Ученые из Ludwig Cancer Research добились значительного прогресса в терапии трудноизлечимых онкологических заболеваний, представив антитело PLT012, которое возвращает иммунной системе возможность эффективно бороться с новообразованиями. Эта инновационная разработка призвана помочь в лечении раковых болезней, не поддающихся традиционным методам иммунотерапии.

© runews24.ru

Действие антитела направлено на белок CD36, являющийся липидным переносчиком. Раковые клетки используют его для угнетения иммунной реакции. В насыщенном жирами окружении опухоли CD36 стимулирует иммунные клетки к поглощению избыточного количества липидов, что нарушает их нормальную работу.

PLT012 прерывает этот процесс, осуществляя своего рода «перезагрузку» противоракового иммунитета. В ходе доклинических исследований на моделях гепатоцеллюлярной карциномы и метастазирующего рака толстой кишки было продемонстрировано, что данное антитело существенно замедляет развитие опухолей.

«PLT012 не просто блокирует отдельный механизм контроля – оно трансформирует весь иммунный ландшафт вокруг опухоли», — подчеркнул один из авторов исследования, И-Ру Ю.

Результаты этого научного труда были обнародованы в журнале Cancer Discovery.