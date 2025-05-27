«Ген стрессоустойчивости»: у каких поколений людей он встречается чаще

В ходе исследований ученые из Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) обнаружили связь между генами, отвечающими за стрессоустойчивость и тревожность, и годами рождения людей. К эксперименту специалисты привлекли людей трех возрастных категорий — рожденных в 1982-1985, 1992-1995 и 2002-2005 годах. Все они прошли анкетирование и генетические обследования.

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Кризисное поколение

Почти у всех подопытных, рожденных в кризисный период — начала 90-х — были выделены гены DRD4 и COMT. У представителей других поколений они встречались куда реже. Ген DRD4 связан с поиском новизны и устойчивостью к стрессу, а COMT снижает риск тревожных расстройств. Стоит ли говорить, что оба гена оказались как нельзя кстати для людей, родившихся и росших в столь смутное время?

Противоречивый результат

Впрочем, наличие двух вышеупомянутых «генов стрессоустойчивости» у представителей кризисного поколения в целом выглядит вполне логично. А вот что вызвало удивление ученых, так это также присутствие варианта гена ESR1, наоборот способствующего повышенной тревожности, но вместе с тем и повышающего фертильность. Исследователи предположили, что это своеобразный механизм эволюции, помогающий людям размножаться и оставлять потомство даже в условиях кризиса и постоянного стресса.

Возможно, именно он неоднократно помогал человеческой популяции уцелеть в тяжелые времена.