Раскрыт общий механизм болезней Альцгеймера и Паркинсона

Учёный Дэвис Джозеф предложил новый взгляд на причины болезней Альцгеймера и Паркинсона. По его данным, оба заболевания могут быть связаны с нарушением работы одного и того же белка.

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Учёный выявил, что оба заболевания, ранее считавшиеся разными по происхождению, могут быть связаны с нарушением в одном и том же механизме — чрезмерной деамидизацией белка 4Е-ВР2. Этот белок отвечает за регулирование синтеза белков в нервных клетках. С возрастом его работа сбивается, что приводит к накоплению повреждённых белков и гибели нейронов, особенно в аксонных окончаниях. Именно это, по словам Джозефа, запускает разрушительные процессы в мозге.

Если удастся научиться контролировать уровень деамидизации, разрушение тканей мозга можно будет замедлить или вовсе остановить. Это открытие стало первым доказанным звеном, объединяющим в единую схему механизмы сразу нескольких болезней старения. Работа учёного уже опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Научное сообщество отмечает, что пока речь идёт о лабораторных моделях, и до клинических испытаний предстоит пройти долгий путь. Тем не менее идея о едином регуляторе, влияющем на развитие множества патологий, способна изменить сам подход к лечению нейродегенерации — с борьбы с последствиями на устранение причины.