Исследователи узнали, как пластиковые химикаты влияют на циркадные ритмы

Химические вещества, содержащиеся в пластике из мягкой мебели и детских игрушек, могут нарушать циркадные ритмы человека. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental International (EI).

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Циркадный ритм — это внутренний суточный цикл организма, регулирующий чередование сна и бодрствования. Он чуть длиннее 24 часов, и для синхронизации с вращением Земли организм ежедневно подстраивается на 12-18 минут, реагируя на так называемые «цейтгеберы» — внешние сигналы, такие как свет, питание и физическая активность.

В лабораторном исследовании ученые оценивали, как химикаты из пластиковых изделий — медицинской трубки из ПВХ и полиуретанового гидрационного мешка для туристов и спортсменов — воздействуют на человеческие клетки. Эксперимент проводился in vitro, то есть в пробирке, а не в организме.

Особое внимание уделялось влиянию на аденозиновый рецептор — молекулярный «переключатель», регулирующий циркадные ритмы. Выяснилось, что химикаты активируют этот рецептор и мешают ему правильно передавать сигналы, нарушая настройку биологических часов.

Исследователи сравнили это воздействие с действием кофеина. Если кофеин подавляет активность рецептора, мешая заснуть, то химикаты из пластика, наоборот, активируют его, но достигают схожего результата — нарушают цикл сна и бодрствования. При этом эффект наступает быстрее, чем при употреблении кофе, хотя и выражен слабее.

«Вы можете сказать, что 15 минут не важны, но биологические часы человека настолько точно откалиброваны, что даже такой сдвиг может быть значительным», — отметил автор исследования, профессор Мартин Вагнер из Норвежского университета науки и технологий.

Эти сдвиги, по словам специалистов, могут способствовать развитию нарушений сна, а также повышать риск таких заболеваний, как диабет и рак. Ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какие именно химикаты вызывают такие эффекты и как они влияют на организм в реальных условиях.