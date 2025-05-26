Найдена новая связь между герпесом и болезнью Альцгеймера

Новое масштабное исследование вновь подняло вопрос о возможной связи между вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) и развитием болезни Альцгеймера. Ученые проанализировали данные сотен тысяч пациентов и обнаружили, что у людей с диагностированным ВПГ-1 риск развития деменции повышен на 80 процентов.

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Вирус простого герпеса 1-го типа — один из самых распространенных в мире. По данным ВОЗ, около 67 процентов населения Земли младше 50 лет уже стали его носителями.

Первичное заражение может протекать бессимптомно или сопровождаться лихорадкой, головной болью и характерными высыпаниями вокруг рта. После этого вирус остается в нервной системе в латентном состоянии, периодически реактивируясь из-за стресса, снижения иммунитета или других факторов.

Главная особенность ВПГ-1 — его нейротропность, то есть способность поражать нервные клетки. Это заставило ученых задуматься: может ли вирус влиять на развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера?

В новом исследование использовались данные 340 тысяч пациентов старше 50 лет из американской базы медицинского страхования. Исследователи сравнили две группы: люди с диагностированной болезнью Альцгеймера и контрольную группу без заболевания, подобранную по возрасту, полу и региону.

Было выяснено, что среди пациентов с Альцгеймером 0,44 процентов имели диагноз ВПГ-1, в контрольной группе — только 0,24 процента. Это означает увеличение относительного риска при наличии ВПГ-1 возрастает до 80 процентов. Также обнажилось, что у людей, получавших противовирусную терапию, риск болезни Альцгеймера был на 17 процентов ниже.

Ранее исследования уже находили ДНК ВПГ-1 в мозге пациентов с Альцгеймером. В экспериментах на мышах вирус провоцировал накопление бета-амилоидных бляшек — одного из ключевых маркеров болезни. Однако новое исследование, как и предыдущие, не доказывает причинно-следственную связь. Оно лишь показывает корреляцию, которая может объясняться и другими факторами: недоучет ВПГ-1 (у многих носителей вирус не диагностирован), сопутствующие факторы (люди с герпесом могут иметь ослабленный иммунитет или другие состояния, повышающие риск деменции), обратная причинность (возможно, ранние стадии Альцгеймера делают организм более уязвимым к вирусу).

Исследование лишь выявляет корреляцию, которая может объясняться и другими факторами. Например, многие носители ВПГ-1 не имеют диагноза, поскольку вирус часто остается невыявленным. Кроме того, люди с герпесом могут иметь ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания, повышающие риск деменции. Также нельзя исключать обратную причинность: возможно, ранние стадии болезни Альцгеймера делают организм более восприимчивым к вирусу.

Ученые предупредили, что у подавляющего большинства носителей ВПГ-1 болезнь Альцгеймера не развивается. Основными факторами риска Альцгеймера по-прежнему остаются возраст, генетическая предрасположенность, сердечно-сосудистые заболевания, а также низкая физическая и когнитивная активность.

Нейробиологам предстоит выяснить, каким именно образом ВПГ-1 может влиять на мозг, способна ли противовирусная терапия предотвращать деменцию и существуют ли особо опасные для нейронов подтипы вируса. Пока же наиболее эффективной стратегией остается здоровый образ жизни: регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание (например, средиземноморская диета), контроль давления и уровня сахара, а также поддержание социальной и умственной активности.