Найден способ предсказать преждевременные роды по анализу крови

Ученые из Больницы акушерства и гинекологии Фуданьского университета (Китай) создали новый анализ крови, который способен предсказать риск преждевременных родов более чем за четыре месяца до предполагаемой даты. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека (ESHG), проходящей в Милане.

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Тест основан на выявлении специфических фрагментов внеклеточной РНК (вкРНК) в крови беременной женщины. Это молекулы РНК, которые циркулируют в крови вне клеток. Они образуются в результате естественного клеточного обновления: клетки организма (в том числе плаценты и плода во время беременности) выделяют фрагменты своей РНК в кровь, когда погибают или активно выбрасывают содержимое.

Эти фрагменты несут информацию о генах, которые были активны в исходных клетках, и могут отражать текущее состояние тканей и органов. В контексте беременности вкРНК особенно ценны, потому что позволяют получить информацию о развитии плода и плаценты без инвазивных процедур.

Ученые выяснили, что на 16-й неделе беременности у женщин, у которых впоследствии происходят преждевременные роды, наблюдается отчетливый и характерный профиль циркулирующей РНК. Ученые отмечают, что этот биомаркер может стать основой для новой формы «жидкой биопсии», которая может использоваться наряду с другими пренатальными тестами.

По данным ученых, ежегодно в мире преждевременно рождаются около 13,4 миллиона детей. Недоношенные новорожденные чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями — незрелостью органов, нарушениями дыхания, желтухой, трудностями с кормлением и инфекциями. В долгосрочной перспективе возможны серьезные последствия, такие как детский церебральный паралич, эпилепсия и слепота, что создает серьезное эмоциональное и финансовое бремя для семей.