Какие чаи помогут защититься от диабета

Зелёный, чёрный чай и улун помогли защититься от диабета
Учёные обнаружили, что четыре или больше чашек улуна, чёрного или зелёного чая в день снижают риск возникновения диабета на 17%. Результаты этой работы будут представлены на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Стокгольме.
Команда учёных из Китая под руководством Сян Ли из Уханьского университета науки и технологий провела анализ 19 когортных исследований. Принимали участие в этих работах более миллиона взрослых из восьми стран.
Эксперты выяснили, что при умеренном потреблении чёрного, зелёного чаёв либо улуна снижается вероятность развития диабета.
Полученные данные показали, что не менее четырёх чашек чая упомянутых выше сортов в сутки снижают риск возникновения диабета 2 типа на 17% в среднем в течение 10 лет. Одна чашка этого напитка в день помогла снизить этот риск примерно на 1%, от одной до трёх - на 4%.
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