Какие чаи помогут защититься от диабета

Учёные обнаружили, что четыре или больше чашек улуна, чёрного или зелёного чая в день снижают риск возникновения диабета на 17%. Результаты этой работы будут представлены на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Стокгольме.

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Команда учёных из Китая под руководством Сян Ли из Уханьского университета науки и технологий провела анализ 19 когортных исследований. Принимали участие в этих работах более миллиона взрослых из восьми стран.

Эксперты выяснили, что при умеренном потреблении чёрного, зелёного чаёв либо улуна снижается вероятность развития диабета.

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Полученные данные показали, что не менее четырёх чашек чая упомянутых выше сортов в сутки снижают риск возникновения диабета 2 типа на 17% в среднем в течение 10 лет. Одна чашка этого напитка в день помогла снизить этот риск примерно на 1%, от одной до трёх - на 4%.

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