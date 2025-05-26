Срок хранения донорского сердца предложили удвоить новым способом

Систему прямой подачи кислородной смеси в сердце для сохранения жизнеспособности органа даже при длительной транспортировке разработали в Новосибирском государственном университете. Она позволит продлить срок хранения органа при транспортировке вдвое - с четырех до восьми часов, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам автора исследования Ярослава Смирнова, дефицит донорских сердец обусловлен, в том числе, невозможностью быстрой доставки органов в трансплантационные центры. Сегодня в большинстве случаев используется метод фармакохолодовой консервации, позволяющий сохранить сердце лишь в течение четырех часов. Но этот способ не удовлетворяет потребность миокарда в кислороде, так что времени может не хватить.

"Если подавать кислородную смесь напрямую в коронарные артерии сердца, то можно продлить период до восьми часов", - цитирует Смирнова пресс-служба.

Команда ученых разработала специальную систему, которая подает увлажненную кислородную смесь в аорту под стабильным давлением. Затем сердце помещается в пластиковый мешок с раствором и льдом. Эксперименты показали: насосная функция органа сохраняется, значительные повреждения тканей отсутствуют. Разработка получила главный приз XV Молодежной премии в области науки и инноваций.