Выяснено, как рак кожи развивается у мужчин и женщин

Исследование британской организации, занимающейся изучением рака кожи, выявило, что меланома поражает у мужчин и женщин разные области на теле. Различия могут быть связаны с особенностями поведения людей разных полов. Так, у мужчин в 4 из 10 случаях страдают такие места, как грудь, спина и живот.

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У женщин, наоборот, более трети случаев меланомы фиксируются на нижних конечностях — рак может возникать на всей поверхности ног, он бедер до лодыжек.

По мнению авторов исследования, это можно объяснить тем, что мужчины чаще бывают на солнце без одежды, тогда как женщины закрывают верхнюю часть туловища, но нередко обнажают ноги — носят в теплое время года шорты и короткие юбки, сообщает The Guardian.

К числу признаков меланомы относятся родинки необычной формы, особенно расположенные на открытых местах тела. Меланома считается достаточно коварным видом онкологического заболевания, который стремительно прогрессирует и дает метастазы. Рак кожи может привести даже к смертельному исходу.

В этой связи специалисты напоминают, что следует избегать пребывания на солнце в пиковый период ультрафиолетовой активности (с 11:00 до 15:00), носить одежду, которая закрывает тело, и головные уборы, использовать солнцезащитные очки и специальные солнцезащитные кремы.

Ранее стало известно, что в онкоцентре Астаны будут проводить щадящую протонную терапию для борьбы с раком. В научном онкологическом центре используют новейшие разработки. Протонные пучки, которые вырабатывают циклотроны, бьют точно в центр новообразования. Это позволит оказать помощь большему количеству детей, которые страдают от онкологии. Рак является наиболее распространенной причиной смертности жителей Казахстана.