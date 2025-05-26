Создана нейросеть для диагностики патологии глаз у недоношенных детей

Нейросеть, распознающую ретинопатию - патологию сетчатки глаза - у недоношенных детей разработали в Специализированном учебно-научном центре Новосибирском государственном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ретинопатия - это поражение сетчатой оболочки глазного яблока. Болезнь влечет за собой атрофию зрительного нерва и необратимую слепоту. На данный момент для диагностирования ретинопатии проводится длительное офтальмологическое обследование (осмотр сетчатки глаза) с помощью лампы и увеличительного стекла. Также пациенты проходят через лабораторные исследования, например, лазерное сканирование сетчатки.

"Разработанная модель корректно распознает заболевание на 98 снимках глазного дна из 100. В будущем Сергей Матвеев, автор исследования, планирует улучшить нейросеть и создать графический интерфейс для медицинских работников", - говорится в сообщении.

В основе работы нейросети анализ изображений глазного дна - это внутренняя поверхность задней части глаза. Чтобы получить рабочую модель, был проведен обзор существующих обработанных и структурированных наборов данных (датасетов) по ретинопатии, расширение и обработка имеющихся данных, проведены тесты обучения модели при разных условиях.

В процессе разработки было создано пять разных моделей, каждая из которых тестировалась на 20 тыс. снимках глазного дна с разными степенями ретинопатии. В итоге удалось достигнуть того, что созданная модель корректно распознает заболевание на 98 снимках из 100.

"Цель моего проекта заключалась в создании ИИ-инструмента для организаций здравоохранения, который помогает определять патологии сетчатки у новорожденных. Во время разработки врач-офтальмолог помог мне с классификацией снимков", - приводит пресс-служба слова автора исследования.

В дальнейшем он планирует улучшить модель и создать графический интерфейс для медицинских работников.