Депрессию научились выявлять по слюне

Инженеры из США разработали инновационное устройство, способное за считанные минуты диагностировать депрессию и тревожные расстройства по анализу слюны. Разработка может стать новым шагом в развитии персонализированной медицины и самодиагностики.

Диагностика без опросов: как работает новый метод

До сих пор врачи определяли наличие депрессии преимущественно с помощью опросников. Однако такой метод нередко вызывает сомнения, так как требует откровенности и самоанализа от пациента. Новый подход, предложенный инженерами Университета Цинциннати, основывается на объективных физиологических показателях – уровне кортизола, гормона стресса.

Устройство для анализа слюны

Система диагностики состоит из одноразовых тест-пластин и компактного анализатора. Пациент помещает пластину в рот, после чего она вставляется в устройство для считывания. Результат анализируется и мгновенно передается на смартфон. Таким образом, определение уровня кортизола больше не требует забора крови и лабораторного анализа – все происходит за несколько минут.

Зачем это нужно врачам

Создатели устройства считают, что его можно использовать как дополнение к существующим методам оценки психического состояния. Поскольку результаты теста не зависят от субъективного восприятия пациента, это позволит врачам получать более точную картину уровня стресса, депрессии или тревожности у человека.

Перспективы: от психиатрии до кардиологии

Исследователи намерены расширить сферу применения своей технологии. Сейчас они работают над адаптацией устройства для определения уровня тропонина – белка, выделяемого в кровь при повреждении сердечной мышцы. Такой тест может стать эффективным способом ранней диагностики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе – в домашних условиях.

Домашняя диагностика: рынок растет

Согласно оценке Grand View Research, объем глобального рынка домашних медицинских решений превышает 400 млрд долларов в год. После пандемии COVID-19, когда широкое распространение получили экспресс-тесты, интерес к технологиям самодиагностики резко вырос. Устройство, разработанное в Цинциннати, может стать новой вехой в этой быстрорастущей отрасли.

Следующий шаг – клинические испытания

Разработчикам предстоит провести клинические исследования и наладить сотрудничество с профильными специалистами. Только после этого устройство может быть внедрено в медицинскую практику и рекомендовано к массовому применению.