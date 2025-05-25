Каждый раз, когда вы целуетесь, делитесь едой или просто дышите рядом со своей второй половинкой, вы обмениваетесь миллионами бактерий. Новое исследование, опубликованное в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine, показало: депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через микробы в полости рта — особенно через поцелуи.

Как это выяснили

В исследовании приняли участие 1740 пар, которые находились в браке не более шести месяцев. Ученые сравнили данные 268 пар, где один из супругов страдал от депрессии и тревожности (так называемый фенотип DA — депрессия-тревога), с данными 268 здоровых пар.

Через полгода результаты оказались поразительными: здоровые супруги, которые жили с партнерами, страдающими от депрессии и тревоги, начали испытывать похожие проблемы. Их уровень депрессии и тревожности, а также качество сна значительно ухудшились. По шкале депрессии Бека и шкале тревожности Бека их показатели стали похожи на показатели больных партнеров.

«Это первое крупное исследование, показывающее, что микробиота полости рта может быть связана с передачей симптомов психических расстройств между людьми», — говорят авторы.

Как такое происходит

Микробиота полости рта — это набор бактерий, которые живут во рту каждого человека. Ученые выяснили, что при близком контакте, особенно через поцелуи, бактерии партнера с фенотипом DA «переезжают» в рот здорового человека. Через шесть месяцев состав микробиоты здорового супруга становился удивительно похож на микробиоту партнера с депрессией. В частности, у таких людей резко увеличивалась доля бактерий Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Эти изменения сопровождались ростом уровня кортизола в слюне — гормона стресса, связанного с депрессией и тревогой.

«Передача микробиоты полости рта между людьми, находящимися в тесном контакте, частично опосредует симптомы депрессии и тревожности», — отмечают исследователи.

Другими словами, микробы, которые мы получаем через поцелуи, могут влиять на наше настроение, вызывая тревогу, бессонницу и депрессию.

Депрессия и тревога — это не только психологические, но и биологические процессы. Исследование помогает объяснить, почему у женщин чаще происходят изменения в микробиоме и психическом здоровье: микробиота полости рта у женщин оказалась более чувствительной к изменениям.

Ученые отмечают, что это открытие — еще один важный шаг в понимании того, как наше здоровье зависит не только от нас самих, но и от наших близких.