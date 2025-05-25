Почему не стоит отключать будильник по утрам

Исследователи из Массачусетского университета обнаружили, что отключение будильника для дополнительного сна может негативно сказаться на памяти и уровне энергии, поскольку нарушает фазу REM-сна — фазы сна, наступающей перед пробуждением и характеризующейся повышенной активностью головного мозга.

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Учёные сообщили в исследовании, что REM-сон необходим для обработки эмоций и восстановления когнитивных функций. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что более половины участников (55,6%) склонны нажимать кнопку «Повтор» несколько раз, в среднем 2,4 раза за сеанс, что даёт дополнительно 10,8 минуты дремоты.

Исследователи предупредили, что прерывание такого режима сна может помешать процессу восстановления мозга в течение ночи. Рекомендуется избегать регулярного нажатия кнопки повтора на будильнике, чтобы обеспечить бесперебойный сон и оптимальную когнитивную функциональность мозга. В целом учёные говорят о том, что спасть после пробуждения, откладывая подъём, вредно для мозга.

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