Ученые выяснили, что шоколад может быть опасен для потомства

Американские биологи из Университета Майами выявили тревожные последствия потребления кадмия – тяжелого металла, который часто содержится в шоколаде. По данным ученых, этот токсин не только вредит здоровью самого потребителя, но может негативно сказаться на его будущих детях и даже внуках. Исследование опубликовано в научном журнале Consumer Reports (ConsRep).

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Ученые обнаружили повышенное содержание кадмия и свинца в популярных шоколадных брендах, доступных в США.

По словам специалистов, тесты на рыбках данио-рерио (чьи гены на 74% совпадают с человеческими) подтвердили, что кадмий накапливается в организме с периодом полураспада 10-30 лет.

Металл вызывает проблемы с сердцем и другие серьезные заболевания. Токсичное воздействие элемента передается через поколения.

Ученые призывают потребителей внимательнее относиться к выбору шоколада и других продуктов (риса, лепешек, морепродуктов), в которых также может содержаться опасный металл. Кроме того, рекомендуется отказаться от курения (табак накапливает кадмий из почвы).

Укрепление рациона кальцием, железом и цинком также может защитить организм, снизив усвоение кадмия.