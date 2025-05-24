Ученые объяснили, как социальная активность продлевает жизнь

Ученые объяснили, как именно социальная активность продлевает жизнь
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды, выявило значимую связь между особенностями суточного режима активности и состоянием сердечно-легочной системы у пожилых людей. В ходе исследования около 800 пожилых участников, средний возраст которых составил 76 лет, в течение недели носили специальные браслеты, отслеживающие их физическую активность, после чего все они прошли комплексное тестирование кардиопульмональной системы.
Ключевым открытием стало то, что более раннее время достижения пика максимальной дневной активности четко коррелирует с лучшими показателями здоровья сердца и легких у представителей старшей возрастной группы. Исследование также подтвердило известный факт, что высокий уровень общей физической активности в течение дня, по отношению к периодам отдыха, положительно связан с большей кардиореспираторной выносливостью и лучшими общими показателями здоровья. При этом было отмечено, что даже регулярная умеренная физическая активность, такая как ежедневные прогулки, работа в саду или обычная уборка по дому, вносит свой вклад в улучшение этих важных показателей здоровья у пожилых. Полученные результаты подчеркивают важность учета индивидуальных биологических ритмов каждого человека и его хронотипа – то есть естественной склонности быть «жаворонком» или «совой» – при формировании рекомендаций по здоровому образу жизни, особенно для старшего поколения. Таким образом, данное исследование предполагает, что согласование периодов физической активности с естественными суточными ритмами организма, с особым акцентом на достижение пика активности в более ранние часы, может являться ценной и доступной стратегией для поддержания здоровья сердца и легких в пожилом возрасте.
В то время как новостная повестка в сфере здравоохранения включает предупреждения о предстоящих природных явлениях, способных повлиять на самочувствие, таких как сильная магнитная буря с 26 мая, и данные о высокой распространенности определенных заболеваний, например, патологий щитовидной железы у каждого третьего россиянина, научные исследования продолжают выявлять факторы, способствующие активному долголетию.