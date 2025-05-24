Ученые объяснили, как социальная активность продлевает жизнь

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды, выявило значимую связь между особенностями суточного режима активности и состоянием сердечно-легочной системы у пожилых людей. В ходе исследования около 800 пожилых участников, средний возраст которых составил 76 лет, в течение недели носили специальные браслеты, отслеживающие их физическую активность, после чего все они прошли комплексное тестирование кардиопульмональной системы.

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Ключевым открытием стало то, что более раннее время достижения пика максимальной дневной активности четко коррелирует с лучшими показателями здоровья сердца и легких у представителей старшей возрастной группы. Исследование также подтвердило известный факт, что высокий уровень общей физической активности в течение дня, по отношению к периодам отдыха, положительно связан с большей кардиореспираторной выносливостью и лучшими общими показателями здоровья. При этом было отмечено, что даже регулярная умеренная физическая активность, такая как ежедневные прогулки, работа в саду или обычная уборка по дому, вносит свой вклад в улучшение этих важных показателей здоровья у пожилых. Полученные результаты подчеркивают важность учета индивидуальных биологических ритмов каждого человека и его хронотипа – то есть естественной склонности быть «жаворонком» или «совой» – при формировании рекомендаций по здоровому образу жизни, особенно для старшего поколения. Таким образом, данное исследование предполагает, что согласование периодов физической активности с естественными суточными ритмами организма, с особым акцентом на достижение пика активности в более ранние часы, может являться ценной и доступной стратегией для поддержания здоровья сердца и легких в пожилом возрасте.

В то время как новостная повестка в сфере здравоохранения включает предупреждения о предстоящих природных явлениях, способных повлиять на самочувствие, таких как сильная магнитная буря с 26 мая, и данные о высокой распространенности определенных заболеваний, например, патологий щитовидной железы у каждого третьего россиянина, научные исследования продолжают выявлять факторы, способствующие активному долголетию.