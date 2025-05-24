Создан препарат для людей с трудными случаями гипертонии

Ученые представили обнадеживающие результаты крупного международного клинического исследования: новый препарат лорундростат значительно снижает артериальное давление у людей с трудно поддающейся лечению гипертонией. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире. Если ее не лечить, она может привести к инфаркту, инсульту и болезням почек. У многих людей стандартные таблетки просто не работают: более 40% пациентов не могут достичь нужного уровня давления, несмотря на прием лекарств.

Исследование под названием Launch-HTN стало крупнейшим в мире испытанием нового класса препаратов — ингибиторов синтазы альдостерона. Лекарство блокирует выработку гормона альдостерона, который повышает давление.

В эксперименте участвовали 1083 пациента из разных стран, у которых гипертония не поддавалась лечению стандартными методами. Участники принимали лорундростат один раз в день в дозе 50 мг. Уже через 6 недель давление у них снизилось в среднем на 16,9 мм рт. ст., а через 12 недель — на 19 мм рт. ст. Это значительное улучшение по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Важно, что пациенты продолжали принимать свои обычные препараты, а лорундростат добавлялся к лечению. Это делает результаты особенно близкими к реальной клинической практике.

«Мы доказали, что лорундростат эффективно снижает давление и безопасен для применения. Это может стать настоящим прорывом для миллионов пациентов по всему миру», — отметил доктор Маниш Саксена, руководитель исследования из Университета Квин Мэри в Лондоне.

Он подчеркнул, что препарат особенно важен для пациентов с нарушением регуляции альдостерона — таких около 30% среди всех людей с гипертонией.

Компания-разработчик уже планирует подготовку к регистрации и выводу препарата на рынок. Это может занять некоторое время, но лорундростат уже рассматривается как новая надежда для тех, кому не помогают другие лекарства от давления.