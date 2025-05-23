Ученые нашли в пиве «вечные химикаты», вызывающие рак

В популярных сортах пива, производимых в Северной Америке и Европе, обнаружены опасные канцерогенные вещества — так называемые ПФАС, которые также называют «вечными химикатами» из-за их стойкости в окружающей среде. Эти вещества способны вызывать рак. К такому выводу пришли ученые из научно-исследовательского института RTI International в Северной Каролине.

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«Ученые предупреждают, что в следующий раз, когда вы попробуете свое любимое пиво, вы можете употребить опасные "вечные химикаты". Новое исследование обнаружило токсичную группу канцерогенных химических веществ, известных как ПФАС, в "популярных" сортах пива, которые варят в Северной Америке и Европе», — пишет Daily Mail.

Исследование показало, что употребление такого пива может стать дополнительным источником поступления этих токсичных соединений в организм человека вне зависимости от формы упаковки напитка. При этом ученые не назвали конкретные сорта популярного напитка.

Почти все жители США имеют ПФАС в своем организме, отмечают исследователи. Они пояснили, что целью работы было выяснить, могут ли популярные сорта крафтового пива, а также американские и иностранные марки способствовать общему воздействию ПФАС на любителей пива. В ходе анализа были исследованы 23 сорта лагера и эля: большинство образцов поступило из США, а также два — из Мексики и один — из Нидерландов.

По данным специалистов, основной путь попадания ПФАС в пиво связан с использованием загрязненной воды при производстве напитка. Несмотря на наличие систем фильтрации и очистки на пивоварнях, они не предназначены для удаления подобных химикатов. Кроме того, определенное количество ПФАС может проникать в продукцию через ингредиенты (хмель, зерно), упаковочные материалы, резервуары для хранения и даже чистящие средства. Ученые подчеркивают, что потенциальная угроза для здоровья заключается не только в онкологических заболеваниях — накопление ПФАС связывают с бесплодием, врожденными дефектами и проблемами с уровнем холестерина.