Выявлен белок, связанный с сердечной недостаточностью

Ученые из Барселоны выявили белок, который может играть ключевую роль в предотвращении сердечной недостаточности. Речь идет о GADD45A — веществе, участвующем в реакции клеток на стресс и повреждение. Работа опубликована в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

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Сердце способно адаптироваться к нагрузке, утолщая стенки желудочков. Этот процесс называется гипертрофией. На ранней стадии он может быть безвредным, но при длительном воздействии — например, при диабете 2 типа или высоком давлении — гипертрофия переходит в патологическую форму и увеличивает риск сердечной недостаточности.

В новом исследовании на мышах и клетках человеческого сердца ученые обнаружили, что при недостатке белка GADD45A развивается воспаление, фиброз и гибель клеток. Это ухудшает структуру и работу сердца. Также выяснилось, что повышенное содержание этого белка в клетках способно ослабить воспалительные процессы, спровоцированные другими вредными факторами.

GADD45A помогает сдерживать активность белков, вызывающих воспаление и рубцевание тканей. При его отсутствии включаются механизмы, связанные с ухудшением работы сердца. При этом у подопытных животных наблюдались изменения в строении сердца и ухудшение его функции.