Ученые предлагают заменить вакцинацию инъекциями микрочастиц

Ученые придумали, как защитить здоровье, не проходя полный курс вакцинации от той или иной болезни. Они предлагают применять инъекции с микрочастицами.

Ученые Массачусетса придумали альтернативный способ защиты организма. Они предлагают вводить в организм микрочастицы с вакциной, которые смогут заменить полный курс вакцинации.

Исследователи отмечают, зачастую организм оказывается не защищен, поскольку человек не проходит ревакцинацию. Ежегодно из-за отсутствия прививки умирает до 1,5 миллиона детей, особенно, в странах, где медицина не развита.

Микрочастицы, которые предлагают ученые, постепенно высвобождают вакцину. Это может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. За это время организм будет получать необходимое количество вакцины, чтобы полноценно сформировать иммунитет.

Ученые уже испытали новый метод на мышах. Опыты показали, что вакцины с микрочастицами отсроченного высвобождения действительно эффективны. Если первая доза поступает в организм сразу, то вторая – спустя две недели и так далее.

Ранее сообщалось, что в России создали метод диагностики сердечной недостаточности по метаболомному профилю.