В России создали высокоточный метод диагностики сердечной недостаточности

В России придумали, как диагностировать хроническую сердечную недостаточность с помощью изучения продуктов обмена веществ, происходящего в организме.

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Авторами разработки стали врачи кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского университета совместно с учеными Центра биофармацевтических технологий и метаболомного анализа Первого МГМУ.

Они разработали высокоточный способ диагностики, основанный на анализе метаболического состоянии организма.

Новый метод позволяет диагностировать сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, низкой фракцией выброса.

Поскольку при их лечении применяется разный подход, точный диагноз позволит улучшить тактику лечения хронической сердечной недостаточности.

Ранее врачи рассказали, как отсрочить появление болезней сердца, а также назвали методы их выявления.