Neuralink впервые установит нейроимплант для восстановления зрения

Илон Маск объявил о планах компании Neuralink провести первые испытания нейроимплантата Blindsight с интерфейсом BCI (мозг-компьютер) для восстановления зрения пациенту. Испытания пройдут к концу 2025 года или в 2026.

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Маск также подчеркнул, что BCI-устройства Neuralink могут восстанавливать зрение людям, даже слепым, и намерен провести первое клиническое исследование в ОАЭ, сотрудничая с Кливлендской клиникой в Абу-Даби. Благодаря разрешению регулирующих органов компания запускает исследования PRIME и CONVOY для изучения методов восстановления функций движения и речи у пациентов с помощью нейроинтерфейса.

В рамках исследования UAE-PRIME, как и PRIME в США, устройства Neuralink будут тестироваться на пациентах с двигательными и речевыми нарушениями, но одна из ключевых целей — восстановление зрения.