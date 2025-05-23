Ученые выяснили, как живые бактерии влияют на людей с гипертонией

Гипертония - распространённое заболевание, которое затрагивает миллионы людей. В новом исследовании эксперты выяснили, как пищевые живые бактерии и малоподвижный образ жизни влияют на участников с высоким кровяным давлением.

© Ferra.ru

Для проведения нового исследования учёные использовали данные из базы данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Всего в анализ включили более 15 000 человек с гипертонией.

Эксперты предполагают, что большинство стерильных или обработанных продуктов не содержат много живых микроорганизмов, а в свежих овощах и фруктах с кожурой их умеренное количество. Выше всего уровни живых бактерий зачастую в йогурте и ферментированных овощах.

© EatingWell design

Анализ всех данных показал, что люди, которые ели меньше всего продуктов с живыми бактериями, имели более высокий риск смерти от всех причин и сердечных заболеваний. У тех же, кто употреблял больше всего продуктов с живыми микроорганизмами, этот риск был ниже.

Люди, которые в сидячем положении проводили менее пяти часов в день, имели самый низкий риск смерти, а вот у тех, кто сидел пять-восемь часов или больше восьми часов, вероятность смерти была схожей.

Было обнаружено также, что за каждый дополнительный час в сидячем положении вероятность смерти по любой причине увеличивалась на 6%, а риск смерти от проблем с сердцем - на 6,5%. В то же время употребление большего количества продуктов с живыми бактериями имело защитный эффект.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.