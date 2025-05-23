Холера мутирует и приобретает стойкость к антибактериальным препаратам

Международное сообщество ученых предупреждают о риске возможной пандемии холеры ввиду возрастающей устойчивости патогенных бактерий к внешним воздействиям, включая лекарственные препараты и бактериофаги. Последние исследования показали, что штамм Vibrio cholerae, ответственный за вспышку холеры в Латинской Америке в 1990-х годах, приобрел генетическую мутацию, позволившую бактериям развить механизм защиты от вирусов-фагов, широко используемых в лечении инфекционных заболеваний.

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По данным научного института EPFL, бактерия, вызывающая холеру, эволюционировала особым способом: в её ДНК появились специфические области, создающие своего рода иммунитет к действию фагов. Механизм основан на блокировке зараженных клеток, предотвращая дальнейшее распространение инфекции по популяции микробов.

Подобная эволюция представляет огромную опасность для мирового здравоохранения, так как стандартные методы лечения теряют свою эффективность. Учитывая масштаб предыдущей эпидемии, когда миллионы людей заболели и тысячи погибли, современная наука призывает готовиться к будущим вызовам и разрабатывать альтернативные стратегии противостояния патогенам.

Ранее исследователи обнаружили тройную защиту от холеры. Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) совершили прорыв в понимании стратегий выживания бактерии Vibrio cholerae. В ходе работы было установлено, что определенные разновидности этого микроорганизма имеют в своем арсенале три особые системы защиты, которые условно были названы «антивирусами».