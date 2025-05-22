Ученые выяснили, что помогает при головных болях

Существует большое количество исследований, показывающих, что физиотерапевтические процедуры могут быть полезны при определённых типах головной боли. Иногда же требуется медицинское лечение и нужно обратиться к врачу.

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Цервикогенная головная боль возникает, когда боль распространяется из верхней части шеи. Обычно она односторонняя, начинается прямо под черепом в верхней части шеи, распространяясь в затылок, а иногда - в заднюю часть глаза.

Головная боль и боль в шее нередко возникают из-за действий, которые напрягают шею. Люди, страдающие цервикогенной головной болью, обычно не испытывают тошноты или повышенной чувствительности к свету и звуку. У людей с мигренью же эти симптомы есть.

Поскольку боль в шее - это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, физиотерапевтические процедуры могут дать краткосрочные и долгосрочные преимущества. Например, это мануальная терапия, физические упражнения.

Физиотерапия может помочь при мигрени, но сначала вам нужна комплексная и квалифицированная физическая оценка шеи опытным физиотерапевтом. Важно определить, есть ли мышечно-скелетное расстройство шеи и какой тип его лечения требуется.

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