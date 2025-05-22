В Дагестане разработали уникальные нанотехнологии для медицины

Среди победителей общероссийского конкурса "Эстафета вузовской науки - 2025" была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нанопленок с антибактериальным покрытием.

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Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нанопленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным: сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами.

Эксперименты показали, что нанопокрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием.

Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart materials Фарид Оруджев участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма. К примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации.

Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.