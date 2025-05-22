Ученые создали ИИ-модель, имитирующую работу обонятельной системы мозга

Ferra.ru

Ученые из Университета Корнелла разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ), вдохновленную тем, как мозг человека обрабатывает запахи. Работа направлена на то, чтобы научить ИИ распознавать и упорядочивать сложные сенсорные сигналы, подобно тому, как это делает обонятельная система человека.

Ученые создали ИИ-модель, имитирующую работу обонятельной системы мозга
© Ferra.ru

В мозге человека химические сигналы из носовой полости проходят через особые структуры, включая обонятельный эпителий и обонятельную луковицу. Эти участки не просто передают данные дальше, но и преобразуют хаотичную информацию в более понятный и стабильный вид. Ученые выяснили, как внешние слои этих структур подготавливают сигналы для более глубоких областей мозга, минимизируя потери информации и снижая нагрузку.

Разработанная ИИ-модель повторяет этот принцип. Она фильтрует и организует поступающие данные до того, как они поступают на более сложную обработку, что особенно важно в системах, где много шума или нестабильные сигналы. Такой подход может быть полезен не только для имитации обоняния, но и для других задач, где требуется обработка сложной сенсорной информации, включая робототехнику.

Одна из главных целей проекта — создание энергоэффективных, автономных ИИ-систем, способных работать локально без передачи данных в сеть. Это особенно важно для задач, связанных с безопасностью, например, для обнаружения вредных веществ.

© Ferra.ru
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