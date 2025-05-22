Ученые создали ИИ-модель, имитирующую работу обонятельной системы мозга

Ученые из Университета Корнелла разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ), вдохновленную тем, как мозг человека обрабатывает запахи. Работа направлена на то, чтобы научить ИИ распознавать и упорядочивать сложные сенсорные сигналы, подобно тому, как это делает обонятельная система человека.

© Ferra.ru

В мозге человека химические сигналы из носовой полости проходят через особые структуры, включая обонятельный эпителий и обонятельную луковицу. Эти участки не просто передают данные дальше, но и преобразуют хаотичную информацию в более понятный и стабильный вид. Ученые выяснили, как внешние слои этих структур подготавливают сигналы для более глубоких областей мозга, минимизируя потери информации и снижая нагрузку.

Разработанная ИИ-модель повторяет этот принцип. Она фильтрует и организует поступающие данные до того, как они поступают на более сложную обработку, что особенно важно в системах, где много шума или нестабильные сигналы. Такой подход может быть полезен не только для имитации обоняния, но и для других задач, где требуется обработка сложной сенсорной информации, включая робототехнику.

Одна из главных целей проекта — создание энергоэффективных, автономных ИИ-систем, способных работать локально без передачи данных в сеть. Это особенно важно для задач, связанных с безопасностью, например, для обнаружения вредных веществ.