Обнаружен новый тип симметрии в геноме кишечной палочки

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН выявили ранее неизвестную зеркальную симметрию в геноме кишечной палочки. Обнаруженные повторы могут играть важную роль в формировании трехмерной структуры генома, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

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«Исследователи ФИЦ Биотехнологии РАН обнаружили неизвестную ранее зеркальную симметрию в геноме кишечной палочки E. coli. Найденные повторы занимают примерно треть ее генома. <…> Возможно, именно они помогают геному бактерии свернуться в правильную трехмерную структуру, которая называется нуклеотидом», — сказали в организации.

Ученые использовали для поиска повторов специальный алгоритм, разработанный представителями ФИЦ Биотехнологии РАН под руководством Евгения Короткова.

«Такой подход позволяет генерировать варианты решения математической задачи по частям, объединять и совершенствовать их на каждом этапе (итерации), что похоже на метод проб и ошибок», — пояснили в научном центре.

Авторы также выявили аналогичную зеркальную симметрию в 12 различных бактериальных геномах. Результаты работы опубликованы в журнале Symmetry.