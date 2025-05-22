Найден способ лечить разрушительные болезни костей

Команда ученых под руководством профессора Киетакa Нисикавы из Университета Досиса в Японии разработала уникальный терапевтический подход к опасным заболеваниям костей: специальный тетравалентный пептид, который тонко регулирует активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань. Новое соединение не блокирует весь сигнальный путь, как это делают существующие препараты, а избирательно подавляет лишь один из этапов процесса, что позволяет избежать побочных эффектов. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

© Газета.Ru

В норме формирование остеокластов регулируется сигнальным каскадом RANKL–RANK–TRAF6. Однако вмешательство в этот путь может затронуть и другие важные системы организма, такие как иммунитет и развитие молочных желез. Ранее разработанные препараты были недостаточно эффективны или вызывали побочные эффекты.

Новый пептид CR4-WHD-tet, созданный исследователями, действует иначе. Он избирательно мешает взаимодействию TRAF6 с белком MKK3, что препятствует активации молекулы p38-MAPK, ответственной за поздние этапы развития остеокластов. При этом другие сигналы остаются нетронутыми.

Пептид успешно прошел лабораторные испытания: он подавлял развитие остеокластов в культурах клеток в очень низких концентрациях, значительно эффективнее предыдущих соединений. В экспериментах на мышах CR4-WHD-tet предотвращал потерю костной массы.

Особенно важно, что пептид накапливался именно в костной ткани благодаря особому составу, не влияя при этом на работу остеобластов — клеток, формирующих новую кость. Это делает его особенно перспективным для безопасного и точного лечения костных нарушений.