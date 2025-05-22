Выпущено первое международное руководство по методам транскриптомного анализа

Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами опубликовали первое международное руководство, посвященное современным методам транскриптомного анализа, которые используются, в том числе для диагностики рака. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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«Ученые Сеченовского университета в сотрудничестве с российскими и зарубежными исследователями опубликовали фундаментальное руководство по современным методам транскриптомного анализа», — отмечается в сообщении.

Как отмечает один из авторов - главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор РАН Антон Буздин, это первое международное издание, системно охватывающее весь спектр современных методов транскриптомного анализа.

Транскриптомика - это область молекулярной биологии, изучающая совокупность всех молекул РНК (транскриптом) в клетке, ткани или организме на конкретном этапе их развития или под воздействием определенных условий. Транскриптомный анализ применяется, например, для диагностики и классификации рака, изучения механизмов вирусной инфекции, оценки влияния лекарств, токсинов или других внешних факторов на клетки.

Отмечается, что в издании представлены знания, накопленные за более чем два десятилетия развития транскриптомики.

«Представлены как базовые протоколы лабораторных исследований (тотальное РНК-секвенирование, секвенирование РНК одиночных клеток, пространственная транскриптомика, рибосомальное профилирование), так и современные биоинформатические подходы к интерпретации результатов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные главы посвящены алгоритмам предсказания эффективности противоопухолевых препаратов и подходам к оценке качества биомаркеров.