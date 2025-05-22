Стало известно, когда на рынке появятся лекарства, созданные ИИ

Медицинские препараты, полностью созданные с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) появятся на рынке к концу десятилетия. Такое мнение высказал глава гонконгской биотехнологической компании Insilico Medicine Алекс Жаворонков агентству Bloomberg.

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Скорее всего, они поступят в продажу "в ближайшие пять-шесть лет", полагает он.

В фармацевтической отрасли давно говорят о том, что использование ИИ "сократит время и затраты на процесс исследований и разработок", однако ни один из подобных препаратов пока не был одобрен, говорится в публикации.

Как заявил ранее лауреат Нобелевской премии по химии за 2024 год британец Демис Хассабис, испытание первого из препаратов, разрабатываемых с помощью ИИ для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нейродегенерации, начнется до конца 2025 года. В среднем потребуется 5-10 лет [для открытия] одного препарата. Возможно, этот процесс можно было бы ускорить в 10 раз, что стало бы прорывом в области здравоохранения, отметил Хассабис, который является исполнительным директором компании DeepMind (подразделение корпорации Google, занимающееся искусственным интеллектом).