В Израиле нашли метод борьбы с ожирением без потери мышечной массы

EMBO: блокировка белка MTCH2 снижает вес без потери мышечной массы
Ученые Института Вейцмана (Израиль) обнаружили, что подавление белка MTCH2 (Mitch), регулирующего энергетический обмен, может предотвращать развитие ожирения без снижения мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в The European Molecular Biology Organization (EMBO) Journal.
Эксперименты на мышах показали, что отключение гена, отвечающего за синтез Mitch, повышает выносливость и защищает организм от накопления жира. Эти эффекты связаны с изменениями в работе митохондрий — энергетических центров клеток.
Под руководством аспирантки Сабиты Чурасии исследователи провели аналогичные эксперименты на человеческих клетках. Удаление Mitch нарушало структуру митохондриальной сети, снижало эффективность выработки энергии и переводило клетки в состояние хронического энергетического дефицита. В этих условиях клетка начинала активнее использовать жиры и углеводы. В реальных условиях это может способствовать снижению массы тела без разрушения мышц.
Ученые подчеркивают, что энергетический стресс, вызванный дефицитом MTCH2, может быть полезным в борьбе с перееданием и метаболическими нарушениями. Исследование открывает новые перспективы в разработке подходов к лечению ожирения, однако требует дальнейших клинических подтверждений на людях.