Почему человечество никогда не избавится от вирусов

Вирусы и человечество идут рука об руку с создания мира. В беседе с ИА RuNews24.ru доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова пояснила, что человечество никогда не избавится от вирусов по нескольким причинам.

«Во-первых, у вирусов имеется огромный природный резервуар, а вакцинировать каждое животное невозможно. Второе - потому что вирусы – это часть нас. Не все они ведут разбойничий образ жизни. Некоторые вполне мирно живут в наших клетках – они избрали наш геном своим домом и заботятся об организме человека», - объяснила собеседница издания.

Но почему они так стремятся к людям? Пока эта тайна не раскрыта, отметила вирусолог. Ученые считают, что целью существования вирусов является эволюция, а не уничтожение жизни. Так, иммунобиолог Акико Ивасаки из Йельского университета говорит, что «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит».

«И наша иммунная система тоже может растеряться при встрече с неизвестными вирусами и устроить с перепугу «цитокиновый шторм», опасный для человека. Но в дальнейшем вирус и человек постепенно притираются друг к другу, и вирус постепенно теряет свой боевой дух – ему не выгодно убивать человека, в организме которого он нашел себе приют», - подчеркнула Светлана Протасова.

В статье «У вирусов есть сознание? Что известно науке об их удивительном поведении», опубликованной в reminder.media, верно указано, что по большому счету вирус – это ген, а первостепенной задачей любого из генов, является максимальное копирование себя с целью распространения в пространстве и времени, отметила доктор медицинских наук.

«Мы сами немного вирусы – примерно на 8% - столько вирусных генов находится в нашем геноме. Люди и вирусы оказывают друг на друга эволюционное влияние: наши клетки участвуют в сборке и модификации вирусных РНК. А вирусы внедряют свой генетический код в клетки человека. Авторы представленной статьи считают, что вирус - это один из способов общения наших генов с миром, с чем сложно не согласиться. Иногда это общение приносит судьбоносные результаты. Так, ключевым моментом в эволюции млекопитающих стало появление плаценты. А необходимый для ее формирования белок синтицинкодируется «одомашненным» ретровирусом. Мы и людьми-то стали благодаря вирусам. Сотни миллионов лет назад в организм млекопитающего попал ретровирус, контакт с которым привел к формированию нейронного гена Arc, который необходим для синаптической пластичности, то есть, способности нервных клеток формировать и закреплять новые нервные связи. Теперь этот ген помогает нейронам осуществлять высшие мыслительные функции. У самих вирусов тоже могут наблюдаться признаки сознания. Но многое зависит от того, где они находятся. В такой сложной системе как наш организм, вирус достигает уровня обработки информации, граничащий с разумной жизнью», - разъяснила вирусолог.

Но, похоже, что сознание вирусам не особенно нужно - именно благодаря контакту с человеческими клетками. Главное для вирусов – это стать ключевым компонентом сложной системы. И они блестяще умеют делать эту сложнейшую операцию, акцентуировала доктор медицинских наук.

К тому же, вирусы невероятно быстро размножаются – они заставляют клетку, в которую проникли, штамповать до 10 тысяч своих генетических копий в час. Благодаря этим уникальным свойствам, вирусы могут представлять большую опасность. Но однозначно сказать, что вирусы плохие – нельзя.

«Однако встречаются такие разбойники как коронавирус, вызывающий ковид, или вирус гриппа. А вот простудные коронавирусы (OC43, HKU1, NL63 и HCoV-229E) ведут себя совершенно нормально, если можно так выразиться – они вызывают практически безобидную простуду. Чтобы жить «в любви и согласии» с человеком вирусам пришлось адаптироваться к людям, а нам – к вирусам. Обычно вирусы, которые убивают человека, не имеют шансов на длительное и «безоблачное» существование – это тупиковые ветви, которые, в конечном счете, погибают», - уточнила специалист.

Неправильное и пренебрежительное отношение к вирусам может привести ко многим бедам, убеждена вирусолог.

«Именно по этой причине вся работа с ними должна проводиться lege artis – по правилам искусства, науки. К сожалению, они часто нарушаются. Это третья причина, из-за которой мы не сможем избавиться от вирусов. Вирус - достойный противник, и бороться с ним надо с умом, а не разводя огромный «зоопарк» различных штаммов. Изготавливая вакцины против определенного штамма, человек загоняет вирус в угол, и он вынужден менять свои поверхностные антигены – вот вам и новый штамм. Казалось бы, уже давно пора понять, что это дорога в никуда», - комментирует Светлана Протасова.

Собеседница добавила, что Роспотребнадзор снова готовит шесть прототипов вакцин от большой современной угрозы - птичьего гриппа. В недавно опубликованной в статье «Роспотребнадзор готовит шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа» особое внимание уделяется созданию препарата, эффективного против разных штаммов нейраминидазы (N) – одного из двух поверхностных антигенов вируса гриппа, другой антиген – гемагглютинин (Н). Отсюда обозначение вируса птичьего гриппа - Н5N1.

«Между тем, именно эти поверхностные антигены вирусы гриппа меняют как перчатки, стараясь убежать от нейтрализующих антител. При этом появляется новый штамм, и так до бесконечности, как в сказке про белого бычка. Образуется целый «зоопарк» штаммов и огромная перспектива для фарминдустрии. Но с птичьим гриппом этот номер может не пройти. Дело в том, что летальность при этом заболевании может достигать 50% и более. При отсутствии средств защиты и лечения птичьего гриппа может быть вирусная катастрофа – повальная смертность», - отметила доктор медицинских наук.

Эксперт добавила, что большой урон России наносит и ВОЗ, поскольку именно эта организация решает, на основании каких штаммов надо создавать вакцины, хотя науке это неизвестно – она ориентируется на универсальные вакцины, которые со штаммами никаким образом не связаны.

«Однако получается так, что ВОЗ, вопреки науке, постоянно навязывает нам штаммоспецифические вакцины, которые не поспевают за быстро мутирующими вирусами, но зато приносят огромный доход тем, кто их разрабатывает и производит. Но все это никакого отношения к здоровью людей не имеет, более того, это нарушает старейший принцип медицинской этики «Не навреди», обычно приписываемый Гиппократу. Ежегодное введение вакцин, не защищающих от вирусов, неблагоприятно действует на иммунную систему человека, не усиливает, а ослабляет ее. Многократные повторные их введения могут привести к иммунному параличу и смерти. Поэтому нам не по пути с ВОЗ. Тем не менее, наша делегация поехала в Женеву, где 20 мая ВОЗ приняла Пандемическое соглашение, которое было поддержано большинством стран-членов этой организации. 11 государств, в том числе и Россия, воздержались от голосования. Однако это ничего не решает. И если ВОЗ обязует все страны вводить какую-нибудь очередную экспериментальную вакцину, от этого и России невозможно будет отказаться», - рассуждает вирусолог Светлана Протасова.

Генетические вакцины, которые сейчас используются повсюду, могут разрушать здоровье и влиять на будущее поколение. Поэтому единственное, что можно предпринять – это выйти из состава ВОЗ, как это сделали США, убеждена эксперт.

Кстати, накануне руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» ГД Сергей Миронов заявил РИА Новости о том, что пребывание России в ВОЗ несовместимо с ее суверенитетом и опасно для государственной безопасности. Кроме этого, имеется множество и других выступлений за выход России из ВОЗ.