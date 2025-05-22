Выявлен неожиданный вред парфюма и дезодорантов

Парфюм и дезодоранты могут незаметно вмешиваться в естественную химическую защиту человека — к такому выводу пришли ученые из Института Макса Планка, опубликовавшие исследование в Science Advances. Оказалось, что косметические средства способны нарушать так называемое поле окисления человека — реактивную зону из свободных радикалов, образующуюся вокруг тела при взаимодействии с озоном.

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Эти радикалы, в частности, гидроксильные, выполняют роль естественного фильтра, нейтрализующего вредные соединения из воздуха. Однако, как выяснилось, при нанесении ароматизированных средств химические процессы вокруг кожи начинают искажаться: продукты распада поднимаются вверх вместе с теплом тела, а концентрация потенциально опасных веществ у носа может в 2–3 раза превышать уровень в окружающем воздухе.

Эксперимент показал, что после применения косметики уровень OH-радикалов снижался почти на 34 процента. А значит, химическая «зона фильтрации» вокруг тела ослабляется, позволяя другим соединениям свободно проникать в дыхательные пути или оседать на коже.

Авторы подчеркивают, что влияние таких изменений на здоровье пока не изучено, но потенциальные риски уже очевидны. Исследователи призывают пересмотреть подход к химии в помещениях, особенно с учетом повседневного использования парфюмерии и дезодорантов.