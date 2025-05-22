Ученые нашли антитела, способные победить любой тип рака

Американские ученые представили новую разновидность антител, демонстрирующих повышенную способность распознавать и уничтожать раковые клетки. Исследование опубликовано в журнале Nature

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Созданные модифицированные антитела притягивают большее количество иммунных клеток к опухоли, что улучшает эффективность борьбы с раком. Испытания показали, что эти антитела эффективны против типов опухолей, устойчивых к традиционным методам лечения.

Технология может стать основой для разработки новых препаратов для борьбы с онкологией, нацеленных на уничтожение злокачественных клеток при минимальной нагрузке на здоровые ткани.

Ранее раковые заболевания по-прежнему представляют серьезную опасность для здоровья людей. Несмотря на существенный прогресс в области медицины, до сих пор не существует однозначного объяснения причин возникновения рака.

Тем не менее, современная наука располагает обширной информацией о факторах риска, методах профилактики и своевременной диагностике этого опасного недуга.

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