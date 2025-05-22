Что больше всего влияет на развитие рака простаты

Рак простаты - наиболее распространённый вид онкологии у мужчин. Он диагностируется примерно у 1 из 8 мужчин в течение жизни. Вот что об этом говорят врачи.

По словам доктора Хейли Люкстон, руководителя отдела исследований и взаимодействия в Prostate Cancer UK, существует два типа рака простаты. Один из них медленно растущий, из-за которого не умирают, второй же агрессивный, который требует срочного лечения.

Вскрытие трупов продемонстрировало, что более 50% мужчин старше 90 лет имеют клетки, связанные с раком простаты. У многих из них также при жизни не была диагностирована эта болезнь.

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По научным данным, большая часть риска развития рака простаты сводится к трём факторам. Все они не поддаются контролю. Это возраст (резко возрастает риск после 50 лет, большинство диагнозов ставится мужчинам старше 70 лет), этническая принадлежность (вероятность развития рака простаты у темнокожих мужчин в два раза выше, чем у белых), семейный анамнез (если у отца, брата или деда был рак простаты, то риск выше; особенно если диагноз поставлен был родственникам до 60 лет).

Что касается образа жизни, то на сегодня нет убедительных доказательств того, что это влияет на вероятность развития рака простаты.

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